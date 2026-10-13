Lang, il gol e quel gesto contro il Frosinone che tutti hanno notato

Noa Lang in gol contro il Frosinone, per l'esterno del Napoli seconda rete in Serie A e in azzurro per l'ex Psv

Alla terza da titolare in campionato Noa Lang ritrova il gol che mancava da quasi un anno. Il secondo con la maglia del Napoli. Lo accoglie quasi a sfidare se stesso, silenzioso, sornione, sorridendo a Di Lorenzo che gli si avvicina per abbracciarlo, ripensando magari ai mesi trascorsi cercando di dimostrare di essere all'altezza e facendo anche un giro a Istanbul per provare a farsi apprezzare e ritrovarsi. Lang segna il due a zero contro il Frosinone, è lui a ispirarlo il gol del bis, serve in profondità Hojlund e poi va a riempire l'area di rigore approfittando del rimpallo e della porta (quasi) vuota che però si stava facendo piccolina.

Lang come un anno fa

Ci sono parecchie coincidenze con l'ultimo gol con la maglia del Napoli, ovvero il primo: era il 22 novembre, dopo la sosta, e il Napoli di Conte cambiò modulo - come ieri - passando al 3-4-2-1 con Neres e Hojlund a completare il tridente. E Lang segnò sempre sotto la Curva A di testa dopo una respinta del portiere. Poi, però, il campo ha detto altro, l'olandese ha perso il posto da titolare - conquistato da Elmas - fino all'arrivederci a gennaio, destinazione Galatasaray. Ora Noano, il nome del rapper che spopola sulle piattaforme, spera che questa possa essere una rete dal sapore diverso, dal futuro differente. Vuole imporsi al Napoli e ha trovato in Allegri un alleato. La fiducia dell'allenatore non è mai mancata. Tre da titolare, cinque presenze complessive (su sei) in campionato -con l'Arsenal out per motivi disciplinari - e ieri una prova incoraggiante oltre il gol.

Gol e giocate per l'esterno del Napoli

Una partita, la sua, di strappi e dribbling, anche solo accennati. Trame in verticale coi compagni, ottima intesa con l'amico Neres e con Hojlund, giocate e sterzate, movimenti corretti e poi il sigillo che non guasta mai. A sinistra del tridente, dentro al campo o sul fondo, partendo dall'esterno, Lang s'è divertito mettendo in scena il suo calcio, quello di un'ala che ha bisogno di sentirsi coinvolta. In nazionale, con la nuova Olanda di Xavi, aveva ribadito la sua voglia di sentirsi protagonista ma aveva glissato su domande relative al Napoli. Preferiva far parlare il campo.