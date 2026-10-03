Tuttonapoli Altro che discontinuo, Hojlund bomber vero: numeri super a 23 anni

Hojlund ha numeri super sia col Napoli che con la Danimarca. Ieri super gol contro il Portogallo. Allegri osserva interessato

Altro che bomber discontinuo: i numeri raccontano una storia ben diversa. Rasmus Højlund, nonostante la giovane età, ha già costruito un rendimento importante sotto porta e continua a confermare di avere qualità da vero finalizzatore. A 23 anni, l'attaccante danese può infatti vantare 15 gol in 38 presenze con la nazionale, un dato significativo considerando il livello della competizione internazionale. L'ultimo è il super gol contro il Portogallo. Anche nei club il suo percorso è caratterizzato da numeri che testimoniano una certa continuità realizzativa: sono 18 le reti messe a segno in 50 partite con il Napoli, mentre con il Manchester United ha realizzato 26 gol nell'arco di due anni. Un bottino che, al di là dei giudizi e delle aspettative, evidenzia la sua capacità di trovare con regolarità la via della rete.

Højlund, un attaccante con margini ancora importanti

A completare il quadro ci sono anche le 10 reti realizzate in 34 partite con l'Atalanta, esperienza che ha rappresentato una tappa importante nella sua crescita professionale. Sommando i diversi capitoli della sua carriera, emerge il profilo di un attaccante che ha già dimostrato di possedere qualità realizzative e che, a soli 23 anni, può ancora migliorare sotto diversi aspetti. Definirlo semplicemente un giocatore che non segna abbastanza, dunque, rischia di non tenere conto del quadro complessivo. I numeri, infatti, raccontano di un Højlund capace di incidere anche in zona gol e di un giocatore che ha ancora davanti a sé diversi anni per affinare ulteriormente le proprie caratteristiche da finalizzatore.