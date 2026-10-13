Allegri cambia la lista Champions: occhio alla sorpresa in attacco

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Formazione Napoli, Allegri ha le idee chiare per il Villarreal ma per il futuro può esserci un'opzione in più in attacco

Giovane è entrato bene nel finale sabato al Maradona. Contro il Frosinone l’attaccante brasiliano ha giocato 20 minuti, i primi con Allegri, e li ha sfruttati per mettere la sua firma sulla serata: un assist per De Bruyne. Sono già tre i passaggi vincenti serviti ai compagni con la maglia del Napoli, un dato che racconta la sua capacità di incidere anche quando il tempo a disposizione è poco. Resta l’attesa per il primo gol azzurro, che il giocatore sembra poter cercare con sempre maggiore convinzione, dopo un avvio in cui ha dovuto aspettare il suo momento.

Vice Højlund e lista UEFA: occasione europea contro il Villarreal

Per le sue caratteristiche, Giovane potrebbe presto diventare anche l’alternativa a Højlund come prima punta, aggiungendo soluzioni alla trequarti e al centro dell’attacco in un momento in cui le rotazioni sono fondamentali. Intanto arriva una buona notizia anche sul fronte europeo: il brasiliano è tornato nella lista UEFA, eccezionalmente per questo periodo, al posto dell’infortunato Favasuli. Questo significa che sarà a disposizione di Allegri anche per la sfida di Champions League contro il Villarreal, un’opportunità in più per continuare a guadagnare minuti e fiducia nel tour de force che attende gli azzurri. E stasera potrebbe anche essere titolare accanto a Rasmus.