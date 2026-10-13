Allegri a Sky: "Un po' di rotazione può fare bene. Importante iniziare a fare punti. Sulla posizione di Giovane..."

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Allegri presenta Villarreal-Napoli: Giovane dal primo minuto, rientrano McTominay e Gilmour. L'obiettivo è fare punti in Champions.

Nel pre-partita di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

3-5-2 o 3-4-2-1?

"C'è Giovane che gioca dall'inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una partita dispendiosa sabato, cerco di gestire un po'. C'è il rientro di McTominay e Gilmour. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va male".

Serve continuità?

"Partita importante, bisogna fare dei punti per passare il turno. Sarebbe importante cominciare a farli stasera, ma giochiamo contro una buona squadra".

Ci spiega un po' Giovane?

"Può giocare vicino a Hojlund e un po' più esterno. Sta bene ed era giusto farlo giocare".