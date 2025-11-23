Vittoria necessaria! Gazzetta: "Napoli da Scudetto, è forte e può reggere gli infortuni"

Serviva una serata così per ritrovare serenità e compattezza, e il Napoli non ha tradito. Dopo due settimane segnate dalle polemiche post-Bologna, la squadra di Antonio Conte ha offerto al Maradona una prestazione convincente, capace non solo di restituire fiducia all’ambiente ma anche di ribadire, sul campo, la vicinanza al suo allenatore. Il 3-1 inflitto all’Atalanta di Palladino porta la firma di due giocatori fin qui considerati ai margini: David Neres, autore di una doppietta, e Noa Lang, alla prima rete in Serie A con la maglia azzurra. Questo è il commento de La Gazzetta dello Sport:

"Vittoria doveva essere, per spazzare via le nuvole nere alimentate dalla sconfitta di Bologna e per evitare che Antonio Conte si incartasse nelle sue ubbie, e vittoria è stata. Il Napoli ha battuto l'Atalanta e si è ripreso il primo posto per almeno una notte, nell'attesa che oggi l'Inter giochi il derby e che la Roma si esibisca a Cremona. Ai "contiani" è bastato il primo tempo, dominato in lungo e in largo, un 3-0 determinato dalla doppietta di Neres e dal gol di Lang, gli esterni-trequartisti, dettaglio non casuale: Conte l'ha preparata così, con Hojlund centravanti apri-spazi e distributore di palloni per gli incursori alle sue spalle. [...] II Napoli può alimentare i suoi piani di scudetto-bis, perché la squadra è forte e, in Serie A, può reggere gli infortuni a catena".