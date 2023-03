Napoli stratosferico, colpisce quando vuole

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Strapotere azzurro. Goduria pura e conquistati finalmente i quarti di finale della Champions. Attesa, gestione, colpo del k.o. In sintesi il primo tempo dove la formazione azzurra aspetta prima lo sfuriata dell’Eintracht che ci prova anche a dare fastidio al Napoli ma non riesce mai a creare azioni degne di nota per impensierire realmente a Meret. Il Napoli ci prova con i lanci lunghi e soprattutto con Kvara che ha due belle occasioni ma Trapp riesce a salvarsi con intuito e fortuna sottomisura. Il vantaggio arriva nei minuti finali con una giocata pazzesca di Lobotka, esterno a servire Politano, l’esterno va al cross perfetto per Osimhen che sale in cielo e con un colpo di testa preciso e beffardo batte Trapp. Uno a zero e tutti negli spogliatoi. La ripresa è poesia, il Napoli accelera con tutti i suoi effettivi e trova il raddoppio con un’altra bellissima azione. Kvara apre per Politano, palla per Di Lorenzo che trova ancora Osimhen che insacca.