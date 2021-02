Una gara veramente brutta, un risultato che rischia di compromettere la qualificazione contro una squadra poco più che mediocre. L’ennesimo primo tempo buttato alle ortiche. L’ennesimo primo tempo senza voglia e mordente. Eppure il Napoli era partito benino. Bastava forse accelerare un po’ per portarsi anche in vantaggio e invece ecco il black out totale. In 3 minuti succede di tutto. Cross lungo per la testa di Herrrera che stacca con troppa facilità e ne Di Lorenzo, ne Meret possono nulla. Il vantaggio degli spagnoli non scuote il Napoli, anzi li irrigidisce ed ecco che arriva il raddoppio. Giocata veloce dopo una ripartenza e Kenedy che riceve la palla giusta che infila alle spalle del colpevole Meret. Il Napoli rimane passivo, mai pericoloso e il Granada gestisce. Osimhen troppo solo, ma gli errori sono gravi anche del nigeriano. Politano non riesce a spingere e Insigne colpito al ginocchio non riesce mai ad essere incisivo. Il secondo tempo è uno sperpetuo. Il Napoli alza anche il baricentro ma non riesce mai a mettere una palla giocabile per l’attacco azzurro. Il Granada ci lascia giocare ma non sembra preoccupato da un Napoli mai realmente pericoloso. Fabian sparisce, Gattuso aveva inserito Zielinski ma non riesce a creare mai nulla e quando arriva la palla giocabile, Rrhmani la spedisce alta di testa. Una prestazione veramente insufficiente per questo Napoli che non riesce più giocare anche perché gli spagnoli rompono il gioco e perdono tempo ad ogni azione. Al 90’ Meret evita il terzo gol. Svogliati ancora una volta, evanescenti, forse anche stanchi. Il Napoli esce dalla prima sfida dei sedicesimi veramente male.