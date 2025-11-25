Vittoria fondamentale nel nome di Diego

vedi letture

Conte legge bene la gara

Serviva come il pane questa vittoria e cosi è stato. Una vittoria al Maradona nel ricordo anche di Diego. Un primo tempo vivace, un primo tempo scorbutico sotto una pioggia battente. Il Napoli gioca il Qarabag prova a dare fastidio con il suo palleggio. Gli azzurri, in bianco stasera, cercano di trovare la giocata in velocità su un Maradona che ha tenuto bene. Gli azeri lasciano giocare ma il Napoli pur arrivando al limite dell’area non riesce a trovare la zampata vincente. Al 34’ l’occasione più nitida con Neres che rivede da Lang e in acrobazia ci prova, il portiere del Qarabag salva incredibilmente e sottomisero Olivera non riesce a battere a rete. Pochi minuti e Di Lorenzo sul filo del fuorigioco scatta in area ma incredibilmente scivola al momento del tiro.

La ripresa è ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il Napoli spinge forte e trova il calcio di rigore. Di Lorenzo arriva in area e viene falciato. Finalmente Marcinyak si desta e decreta il penalty. Dal dischetto ci va Hojlund che si fa parare il tiro troppo telefonato. Il Napoli si arrabbia e si riporta in avanti. Da calcio d’angolo nasce il vantaggio meritato. Un pizzico di fortuna nella deviazione del difensore azero e di testa poi sotto misura McTominay insacca. Il Napoli ha voglia, fame di vittoria e trova il raddoppio. Ancora un po’ di fortuna che non guasta e sulla bella girata di McTominay, Jankovic la devia nella sua porta. Il Napoli poi si ferma un po’ lasciando al Qarabag troppa libertà. Addai ci prova ma Savic c’è. Il finale è accademia con il Napoli che porta a casa i tre punti che lo riporta in una classifica più tranquilla.