Sorpasso! Politano più buono dell'uovo di Pasqua
Sorpasso riuscito. Sorpasso dopo una gara dove nessuno voleva perdere ma che grazie ai cambi Conte ha meritato di vincere. Avvolgiamo il nastro: il primo tempo è stato brutto, scialbo. Conte sceglie una formazione “strana”, il Milan ci prova almeno, noi meno. Il Napoli con Giovane non punge e Pavlovic di testa spreca con Savic che esce male. L’unica azione del Napoli è di Spinazzola che vede poca collaborazione e ci prova lui ma la palla esce di pochissimo. Il Milan in almeno due occasioni prova a pungere ma le azioni nascono dagli errori di un Napoli poco concentrato. Male Anguissa, male Gutierrez che sulla fascia non sua è veramente troppo timido. Al 35’ Fofana lancia Nkunku che fortunatamente sbaglia a pochi passi dalla sette metri azzurra.
Il secondo tempo resta ancora bruttino ma poi si accende una luce: Alisonn Santos. Il Milan gioca molto peggio, non riesce a trovare giocate e finalmente il Napoli si accende. Giovane ci prova, bello il suo tiro ma Maignan si salva in angolo. Il Napoli riesce finalmente ad alzare il baricentro e appena entra Alisson si vede. Il ragazzo ha voglia e riesce da fastidio ai rossoneri, il no look per Olivera è bellissimo. L’uruguaiano crossa e la palla finisce a Politano che insacca. Gol e apoteosi al Maradona. Il sorpasso è cosa fatta. Nel finale Allegri prova il tutto per tutto ma il Napoli regge bene è porta a casa i tre punti che finalmente regalano gioia per i tifosi azzurri. Conte dopo essere stato un po’ timoroso nel primo tempo con i cambi ha dato la giusta vivacità alla squadra.
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