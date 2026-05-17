La Champions è matematica, il secondo posto quasi...

vedi letture

La Champions è finalmente matematica e si potrà programmare il futuro. A Pisa era una formalità e il Napoli ha fatto il suo dovere. Non è un amichevole ma per lunghi tratti sembra essere una gara da mezza settimana ad un orario osceno. Il Pisa gioca tutto dietro e il Napoli con grande calma prende campo piano piano. Conte cambia qualcosa e la squadra sembra ordinata, nulla più. Il tempo passa e il Napoli gestisce palla cercando di trovare il gol. Gol che arriva con una giocata veloce di centrocampo con Hojlund che fa sponda e McTominay che indovina l’angolo e dopo aver baciato il palo finisce in rete. Il Napoli non si ferma e il raddoppio arriva su un bel cross di di Elmas e Rrahmani di testa insacca con Semper non esente da colpe. Nel finale errore difensivo e Meret deve salvare in uscita.

Il secondo tempo è gestione e un po’ di noia. Il Napoli continua a spingere ma senza grossi patemi, il Pisa prova a fare qualcosina. Bravo Meret su una palla veloce in area che il portiere azzurra salva. De Bruyne entra per un nervoso Elmas e cerca di illuminare qualcosa ma li davanti si fa poco. Hojlund cerca il gol ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Il finale è accademia e finalmente nei minuti finali su una giocata di Mazzocchi che tira e crossa con Hojlund che la butta dentro per il 3-0 finale. La Champions arriva in ritardo ma arriva e chiude un campionato che deve ancora regalarci il secondo posto.