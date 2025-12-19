McTominay pazzo della piazza: "La vita a Napoli è surreale, incredibile l'amore dei tifosi"

Nella sua intervista a CBS Golazo, il centrocampista del Napoli Scott McTominay si è soffermato sulla sua vita da quand'è arrivato al Napoli: “Scudetto, miglior giocatore della Serie A, la Scozia di nuovo al Mondiale. È enorme, ma non mi sento arrivato. Anzi, ora sono ancora più esigente con me stesso. Difendere il successo è più difficile che ottenerlo, ma l’obiettivo è continuare a crescere".

La vita a Napoli? “Surreale. L’amore dei tifosi è incredibile, ma la mia routine è semplice. Qui però si mangia meglio e il clima aiuta", conclude il mediano scozzese, visibilmente felice della sua esperienza alle pendici del Vesuvio.