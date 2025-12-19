Hojlund surclassa De Winter, il milanista Suma in telecronaca: "Koni, ti prego..."

vedi letture

Vittoria netta e convincente per il Napoli di Antonio Conte, che supera 2-0 il Milan di Massimiliano Allegri nella semifinale di Supercoppa italiana. Gli azzurri colpiscono con Neres e Hojlund, con l’attaccante danese assoluto protagonista dopo aver dominato il duello con De Winter.

Un confronto impietoso, evidenziato anche da Mauro Suma in telecronaca: "Hojlund contro De Winter, si gira e nasce il gol di Neres. Koni, ti prego, non lo stiamo contenendo bene. Il Napoli fa uscire bene la palla. Poi arriva il 2-0 di Hojlund, che sta stravincendo il duello".