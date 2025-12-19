McTominay alla CR7: "Ghiaccio e camera iperbarica, sono ossessionato dal recupero"

Oggi alle 15:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Sul lavoro fisico e mentale Scott McTominay è categorico: recupero, sonno, disciplina totale. Lo racconta in un'intervista rilasciata a CBS Sports Golazo: “Sono ossessionato dal recupero. Bagni di ghiaccio, luce rossa, camera iperbarica. Voglio giocare altri dieci anni”.

Infine, parole di grande stima per Antonio Conte: “Lo adoro. È passione pura, tatticamente straordinario. Non ho bisogno di carezze, ma di qualcuno che mi spinga sempre”.