8.6 a Marchetti per Napoli-Verona? De Marco: "Buona gara, ma voto non reale"

Nel corso dell'analisi di 'Open VAR' su DAZN degli episodi da moviola di Napoli-Verona, con l'ex arbitro Andrea De Marco, oggi responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, che ha commentato la presunta valutazione di 8.6 data dal designatore Rocchi all'arbitro del match Marchetti. L'ex fischietto ha voluto precisare: "L'indiscrezione non ha fondamento, il voto non è reale. Marchetti ha fatto una buona gara ma il voto era più basso".

