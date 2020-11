Abbiati ricorda il 2010: "Che parate su Lavezzi e Hamsik. Fu vittoria da scudetto"

Il Milan non vince in campionato a Napoli dal 2010 (2-1 per i rossoneri grazie ai gol di Ibrahimovic e Robinho). In vista della gara di domenica, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Abbiati, protagonista quella sera al San Paolo: "Aver vinto in un campo difficilissimo e contro una grande squadra ci aveva fatto credere ancora di più in noi stessi, sia come gruppo sia individualmente. Il pensiero sullo scudetto in realtà prese forma dopo, perché eravamo solo a ottobre, ma furono tre punti che diedero una forza interiore importante. Consapevolezza e autostima. Loro ebbero diverse occasioni, ma la ricordo come una vittoria meritata. L’intervento su Lavezzi? Una parata bella, importante e direi esteticamente perfetta. La collocherei nelle mie dieci migliori di sempre. Poi feci un gran volo anche su Hamsik, ma quella fu più a beneficio dei fotografi".