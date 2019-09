Accardi: "Il mercato del Napoli è da 7,5. Ora bisogna entrare in condizione"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Beppe Accardi, procuratore: "I tifosi devono essere contenti e aspettare che si trovi la giusta dimensione. Il calciomercato è finito e ora bisogna pensare al campo. Icardi sarebbe stato solo un problema per tutto l'ambiente Napoli.



Il Napoli schiacciato dalla Juventus? Siamo solo all'inizio del campionato, squadre molto più importanti del Napoli iniziano con la retromarcia e finiscono avanti a tutti. Ancelotti sa gestire i giocatori, evidentemente c'è bisogno di un po di tempo per entrare in condizione. Il Napoli nella prima ora è stato dominato però poi ha avuto una grande reazione.



Voto al mercato? Il mercato azzurro è da 7.5. A centrocampo un giocatore in più magari poteva servire.



Ritorno al 4-4-2? Io non so se tornerà al 4-4-2 ma sicuramente Ancelotti proverà a dare l'equilibrio giusto alla squadra. Per assurdo siamo più preoccupati noi che il tecnico azzurro.



Verdi? Sicuramente non è un giocatore con le caratteristiche adatte per Ancelotti. Il Torino l'ha voluto in maniera insistente.



Entusiasmo Inter? Conte ha un passato di un certo tipo, ha una comunicazione diversa da Ancelotti. Il tecnico dell'Inter è un trascinatore che ha avuto un grande vantaggio come la questione Icardi che gli ha fatto acquisire punti dimostrando grande forza".