Accardi: "Le parole di Sarri su ADL? Come tutti i toscani non riesce mai a stare zitto”

L'operatore di mercato Beppe Accardi parla a Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

L'operatore di mercato Beppe Accardi parla a Marte Sport Live: “Le parole di Sarri su De Laurentiis? Come tutti i toscani, non riesce a stare zitto. Vuole avere ragione, ma parliamo del nulla. Cosa avrebbe dovuto fare De Laurentiis? Avvisarlo dei contatti con Ancelotti. Sicuramente la Lazio sabato non è stata all’altezza, non è stata la squadra che ci aspettavamo. Il Napoli può lottare contro Inter e Milan, ma servirebbe tranquillità. Fedele voleva prendermi quando era direttore alla Casertana, io giocavo alla Cavese e avevo firmato per l’Avellino a maggio”.