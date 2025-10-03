Accardi: “Non mi aspettavo la vittoria del Milan, ma il Napoli resta favorito per lo scudetto”

di Francesco Carbone

“Non pensavo che il Milan battesse il Napoli però con l’allenatore che ha ci sta. Allegri fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo. Se prendi i campioni devi fargli fare quello che vogliono, i buoni giocatori invece devi allenarli”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Chi per lo Scudetto?
“Il Napoli rimane la principale candidata”.

E l’inter di Chivu?
“Non mi dà l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma”.

In base alle prime partite, chi ha più bisogno di intervenire a gennaio?
“È ancora presto. Ci sono calciatori che non sono ancora in condizione. Aspettiamo venti giorni, altrimenti è un caos”.