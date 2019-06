Accardi: "Sarri era l'ultimo della lista di ADL, sta succedendo lo stesso anche con la Juve"

Beppe Accardi, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Sarri come tanti allenatori va nella società che fa la migliore offerta. Poi, è chiaro che alcuni napoletani sono delusi visto che in passato Sarri non ha nascosto il suo amore e la sua passione per Napoli ed i napoletani, ma nel calcio purtroppo non è la prima volta che ciò accade. Al di là di qualche muso storto, il comportamento di Sarri è comprensibile e giustificabile perché allenare la Juventus e quindi allenare una big europea, è il coronamento del sogno di ogni allenatore.

Chiedere a Sarri di stare in panchina con giacca e cravatta, è come chiedere ad un cavallo di stare dentro un box. Lui è nato per stare con la tuta e mi chiedo come mai ci meravigliamo della tuta di Sarri e non di quella di Klopp.

Sarri è entrato a Napoli in punta di piedi perché era l’ultimo della lista di De Laurentiis e per questo non c’erano aspettative. Prima di firmare col Napoli, il lunedì andammo a parlare col Cagliari perché Sarri era sulla bocca di tutti, ma si correva il rischio di non chiudere con nessuno. Ecco, alla Juve mi sembra la stessa situazione: dopo i tanti rifiuti resta Sarri”.