Adailton: "Non ha senso giocare a porte chiuse, l'emergenza va oltre gli interessi dei club"

Adailton, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedendo tutto quello che succede, secondo me non ha senso giocare a porte chiuse. Le partite sono diverse, non c'è la giusta atmosfera, manca lo spettacolo. E' impossibile giocare, per me perdono tutti. Il calcio è del popolo ed è sempre servito come esempio. Anche stavolta deve essere messo in chiaro che questa emergenza va oltre le necessità di qualsiasi società di calcio".