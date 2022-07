Adana, Montella: “Napoli forte, è un’opportunità misurarci con una squadra da Champions”

Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, prossimo avversario del Napoli in amichevole, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, prossimo avversario del Napoli in amichevole, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Per noi è un’opportunità e un modo per misurarsi con una squadra da Champions".

Napoli tutto nuovo, che percezione ha del Napoli? “Nel calcio c’è bisogno di rinnovarsi per migliorare, il percorso non è facile perché non sempre si riesce a indovinare il livello del prospetto che si acquista. Il Napoli l’hanno scorso ha fatto un ottimo campionato e Spalletti è un eccellente allenatore quindi penso che il Napoli possa fare grandi cose.

Osimhen? "Sognare è giusto e crea entusiasmo, ma non bisogna sfociare nell’euforia. E’ un grande attaccante, vuole stimolare l’ambiente e la squadra ma in questi casi l’allenatore è fondamentale a gestire gli umori della squadra".

Dybala? "A Roma può far innamorare la piazza, ma anche Napoli avrebbe avvicinato vecchi ricordi del tifoso napoletano. Sarebbe stata una scelta difficile per lui ma un’opportunità importante”.