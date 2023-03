Adani a sorpresa: “Occhio al Chelsea come prossima squadra di Spalletti”

Secondo voi Luciano Spalletti rimarrà al 100% al Napoli? E’ questa la domanda posta da Lele Adani alla Bobo Tv

Secondo voi Luciano Spalletti rimarrà al 100% al Napoli? E’ questa la domanda posta da Lele Adani alla Bobo Tv. L’ex calciatore e attuale opinionista si è così pronunciato sul futuro dell’allenatore del Napoli, blindato ieri da De Laurentiis alla guida della panchina azzurra : “Io penso che potrebbe andare via e andare in Premier League. Al Chelsea? Anche. L’eccellenza italiana è stata il Napoli, ha mostrato un calcio mai visto, ha dominato.

Quindi chi come stile vive di questa offerta calcistica se ne vuole appropriare, gli inglesi mettono i soldi e prendono calciatori e allenatori. Io penso che sicuramente le parti faranno di tutto per andare avanti, ma secondo me per una serie di situazioni l’entourage di Spalletti potrebbe anche decidere di andare a prendere una squadra e portare quelle idee in Inghilterra. E c’è una squadra a Londra (il Chelsea, ndr) che ha preso i migliori giovani, ha speso tanto e non ha una guida tecnica all’altezza”.