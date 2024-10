Adani: "Conte a Verona si è vergognato e ha presentato la lista della spesa ad ADL"

Lele Adani, ex giocatore, oggi opinionista tv, è intervenuto al Podcast Viva el Futbal per commentare la stagione del Napoli: "Conte è un animale, sposta gli equilibri, è preparato e famelico e il suo Napoli giocherà una volta a settimana. Secondo me il Napoli non ha ancora un gioco come Spalletti, ovvero spettacolare, e forse mai l'avrà, ma dopo 40 giorni ha raggiunto una credibilità e ha due p***e quadrate.

Conte a Verona si vergognava, era sincero, ma quello è stato l'inizio dove lui ha potuto chiedere di più sul mercato. Dopo quella partita ha fatto la lista della spesa a De Laurentiis, ha chiesto i giocatori oltre il caso Osimhen che era un problema solo suo e del presidente. Conte voleva una squadra che avesse mentalità e cultura del lavoro. Ora influisce in un modo unico. Lukaku è a metà, è al 50%, ci sono ancora i carichi di lavoro che si fanno sentire. Conte ha cambiato sistema togliendo Mazzocchi e mettendo McTominay, questo è stato il cambio modulo".