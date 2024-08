Adani: "Conte ha sposato il percorso in virtù di discorsi, mantenuti parzialmente da ADL"

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol della situazione in casa Napoli: "Conte si colloca sulle caratteristiche dei giocatori e li violenta di lavoro per arrivare a ottenere delle performance, quindi voglio dire... Nella Georgia quest'estate Kvaratkhselia faceva la seconda punta, Mikautadze faceva la prima, però voglio dire uno si adatta alle situazioni che ha. La Georgia non ha grandi giocatori e Kvaratskhelia cerca di fare quello con tutti gli altri dietro e un altro giocatore che è bravo, il centravanti, insieme a lui.

Però voglio dire: i movimenti, le combinazioni, le sinergie, le proposte, un allenatore di quel livello le conosce. Ma il problema secondo me è molto molto più grande. Anche a me piacerebbe parlare della partita e andare avanti sul tuo discorso. Il primo tempo è stato buono, a parte che hanno tirato in porta solo Anguissa e Lobotka a parte il 49' Kvaratskhelia. Però sarebbe troppo limitativo parlare di una partita che si descrive da sola per come è finita, è stato un disastro. L'allenatore non si è nascosto, il primo a vergognarsi e a chiedere scusa è lui.

Però il discorso è a monte: nel momento che viene accettato un discorso condiviso da entrambi le due parti, che sono l'allenatore e il capo del club il proprietario, che sono due figure molto forti, molto distanti secondo me una dall'altra, ma che a un certo punto dopo averci provato durante il campionato scorso - perché il presidente ha provato anche durante il campionato scorso - finalmente riesce a convincere un allenatore del calibro di Conte a intraprendere un nuovo percorso arduo, tortuoso, complicato. Ma che viene sposato in virtù di discorsi fatti e incentivati sin dal primo giorno cioè sin dalla firma del contratto. Questi discorsi parzialmente sono stati mantenuti".