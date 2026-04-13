Adani contro Allegri: "Milan attacca male e difende peggio: a Napoli si è consegnato"

Adani contro Allegri: "Milan attacca male e difende peggio: a Napoli si è consegnato"
Oggi alle 22:20Le Interviste
di Davide Baratto
"Sicuramente ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, ma vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti decisamente negativi"

Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni della Rai durante La Domenica Sportiva commentando duramente l'ultimo periodo difficile del Milan di Massimiliano Allegri: "Devo ammettere di essere un po' sorpreso e anche di aver sbagliato all'inizio, ma lo dico a stagione in corso. Credevo in questo progetto e in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e insuccessi nell'ultimo periodo. Ho visto anche partite ottime, vittorie ottenute alla sua maniera, ma sicuramente ho visto compattezza e un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro. In questa squadra gli attaccanti sembrano improvvisati nel modo in cui giocano ogni volta e ora verranno fuori le c*****e del 4-3-3, ma le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2.

A Napoli il Milan si è consegnato all'avversario, sembra non avere connessione, attacca male e difende peggio. Mi risulta strano dopo 8 mesi di lavoro. Sicuramente ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, ma vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti decisamente negativi, a partire dall'attacco e non dalla difesa come dice lui. Quando scende in campo il Diavolo lo fa per vincere e non per obiettivi come il quarto posto. Ci vogliono i grandi giocatori, ma lo sento dire troppo spesso. Ci vuole la somma tra i giocatori e le idee, sennò il Como non lotterebbe per il quarto posto. lo nutrivo fiducia, il lavoro ora però risulta veramente incerto, per me non basta neanche per ripartire".