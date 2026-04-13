Adani contro Allegri: "Milan attacca male e difende peggio: a Napoli si è consegnato"

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"Sicuramente ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, ma vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti decisamente negativi"

Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni della Rai durante La Domenica Sportiva commentando duramente l'ultimo periodo difficile del Milan di Massimiliano Allegri: "Devo ammettere di essere un po' sorpreso e anche di aver sbagliato all'inizio, ma lo dico a stagione in corso. Credevo in questo progetto e in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e insuccessi nell'ultimo periodo. Ho visto anche partite ottime, vittorie ottenute alla sua maniera, ma sicuramente ho visto compattezza e un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro. In questa squadra gli attaccanti sembrano improvvisati nel modo in cui giocano ogni volta e ora verranno fuori le c*****e del 4-3-3, ma le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2.

A Napoli il Milan si è consegnato all'avversario, sembra non avere connessione, attacca male e difende peggio. Mi risulta strano dopo 8 mesi di lavoro. Sicuramente ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, ma vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti decisamente negativi, a partire dall'attacco e non dalla difesa come dice lui. Quando scende in campo il Diavolo lo fa per vincere e non per obiettivi come il quarto posto. Ci vogliono i grandi giocatori, ma lo sento dire troppo spesso. Ci vuole la somma tra i giocatori e le idee, sennò il Como non lotterebbe per il quarto posto. lo nutrivo fiducia, il lavoro ora però risulta veramente incerto, per me non basta neanche per ripartire".