L'ex Portanova: "Per quello che il Napoli ha passato è come uno Scudetto!"

vedi letture

"Sicuramente è un peccato perché secondo me era la squadra più forte del campionato e senza infortuni sarebbe in lotta con l'Inter per il titolo".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto l'ex difensore del Napoli Daniele Portanova: "La stagione del Napoli è stata positiva, per quello che ha passato è come se avesse vinto lo scudetto. Sicuramente è un peccato perché secondo me era la squadra più forte del campionato e senza infortuni sarebbe in lotta con l'Inter per il titolo.

Il gol subito a Parma è un errore di nervosismo. Il primo sbaglio lo commette Juan Jesus, ma Buongiorno avrebbe potuto scalare e coprire. Il Napoli ha giocato quasi 90 minuti nell'area di rigore del Parma, con un gioco equilibrato e ottimo. Mi è saltato all'occhio il gioco di Cuesta, che si è difeso nella sua area per tutta la partita, va bene il blocco basso ma forse il Parma era un po' troppo basso (ride ndr). Finchè si portano a casa i risultati però, va sempre fatto un applauso.

L'Inter ha perso punti quando sono mancati due giocatori, al Napoli è mancata anche mezza squadra in certe partite. Giocatori come Vergara e tanti altri sono diventati una certezza e continuare con Conte permetterebbe di ripartire da una buona base.

Due difensori che ammiro? Sicuramente Buongiorno che può raggiungere un livello europeo continuando a lavorare. È molto forte fisicamente e sull'uomo, ma deve pensare di più. Per essere un leader deve iniziare a guidare la difesa come un veterano; Conte è l'allenatore giusto per farlo. L'altro è Bastoni perchè a prescindere da tutto a livello italiano è un top".