Adani elogia Napoli e Atalanta: “Hanno onorato il calcio. E’ stato uno spettacolo”

Ospite della BoboTv Daniele Adani ha analizzato la gara di sabato tra Napoli e Atalanta e ha parlato della prestazione degli azzurri: “Napoli spettacolare. Attacca in un modo, difende in un altro. Gli esterni che poi diventano punte. Quando il Napoli ha pareggiato, ha fatto 20 minuti di dominio. Ilicic ha cambiato la partita quando è entrato. Queste due squadre sanno cosa significa onorare il calcio. Poi non significa nulla che vince uno o perde l’altro. Al 94’ il Napoli la stava per pareggiare. E’ stato uno spettacolo, di tattica, di tecnica, di coraggio, di ritmo”.