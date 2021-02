Adani esalta l'Atalanta: "Doveva vincere 6-2 contro il Napoli"

Nel corso di una diretta con Vieri, l'ex difensore ed opinionista Daniele Adani ha parlato della sfida del Napoli con l'Atalanta: "Non basta questo calcio. Il risultato è anche buono, se fa un gol a Bergamo poi l'Atalanta deve farne due, ma il Napoli deve migliorare il livello della qualità del gioco anche se gli mancano gli attaccanti. Abbiamo elogiato Gattuso a livello mentale, strategico, umano, ma deve risalire la qualità che non mancherà invece all'Atalanta pure se ne prende 3 pochi giorni prima, non cambia nulla per loro. L'Atalanta doveva farne 6, il risultato giusto era 2-6 e Gasperini infatti dice peccato non aver fatto gol mentre Gattuso prende di buono solo il risultato. Il Napoli per 3 volte quest'anno ha fatto 4 gol agli avversari, è più quello che quello che stiamo vedendo adesso".