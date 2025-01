Adani: "Garnacho? I top sono Rodrygo e Lookman. Ho letto una cosa su Adeyemi"

Nel corso del podcast Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore, oggi opinionista, ha dichiarato: "Il centrocampo del Napoli è clamoroso se pensi che dopo McTominay e Anguissa, come rendimento arriva Lobotka. Per me oggi Anguissa è tra i più forti centrocampisti in Italia. Per me è anche più forte di McTominay, poi c'è ovviamente anche il rendimento. Anguissa è anche quello dal rendimento più alto del Napoli di Spalletti, ma addirittura è cresciuta ora. Lobotka non lo cito perché per rendimento è sempre stato costante.

Voglio sottolineare il terzo gol del Napoli a Bergamo: lui taglia tutto il campo e non viene seguito, a questo punto c'è un cambio di marcatura. Hien lascia Lukaku e scalando va fuori con Scalvini sul belga. Lukaku aspettava la palla della partita. Il gol è diverso dagli altri, non è un rimpallo, non è un piazzato, è costruito bene.

Garnacho? I top sono Rodrygo e Lookman, incedibili. Lookman non parte per meno di 70 milioni. Adeyemi ho letto che non vuole muoversi a gennaio".