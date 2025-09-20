Adani: “L’Inter resta forte, ma il Napoli è un po' più avanti rispetto alle pretendenti”

Adani: “L’Inter resta forte, ma il Napoli è un po' più avanti rispetto alle pretendenti”TuttoNapoli.net
Oggi alle 14:15Le Interviste
di Francesco Carbone

Nel suo intervento ai microfoni di Panorama, Lele Adani si espone sulla lotta-scudetto: "Vedo un campionato non spettacolare, ma equilibrato. Il campo potrebbe cambiare le carte, ma il Napoli è un po' più avanti rispetto alle pretendenti. L'Inter resta forte, competitiva, gioca per vincere il campionato e andare avanti in Champions".

Il focus poi passa sull’allenatore dell’Inter Cristian Chivu: "Chivu merita sostegno e di essere ascoltato dalla società, la quale non è stata brava nella scelta dei giocatori: sono arrivati profili che non aggiungono valore, ma alternative. Il rinnovamento che il tecnico romeno forse poteva iniziare non è stato supportato".