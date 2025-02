Adani: “La Juve deve cedere Vlahovic e prendere Osimhen, è il profilo perfetto!”

Victor Osimhen alla Juventus al posto di Dusan Vlahovic? È l’idea lanciata da Lele Adani nel corso di Viva El Futbol: “Io rimango della mia idea che vi ho detto tre mesi fa: per me la Juventus deve riportare in Italia Victor Osimhen. Credo che vada cambiato il centravanti e preso il nigeriano. Osimhen è il compromesso tra età, immediato, il gol e anche l’attitudine al lavoro. L’attaccante perfetto che la Juventus deve cercare di prendere è lui. Va ceduto Vlahovic”.