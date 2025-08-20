Podcast Sabato: "45mln dal Napoli per Pio Esposito? Poi non ci lamentiamo..."

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Antonio Sabato. Queste le sue parole:

Cosa avresti fatto con Pio Esposito davanti a un’offerta da 45 milioni?

“Li dividevo con tutti voi (ride, ndr). Sicuramente avrei pensato a cederlo, ma ci sono due paesi come Inghilterra e Arabia che stanno drogando il mercato. I prezzi tendono tutti a salire, servirebbe calmierare questi prezzi ma c’è gente che offre tantissimo e viste le necessità delle società non si può scendere. Pensare a 45 milioni per un giovane che non ha mai giocato in Serie A è tantissimo. Non ci dobbiamo poi lamentare se i giocatori rimangono legati a contratti importanti, se vieni pagato così tanto l’ingaggio va in parallelo”.