Sabato: "45mln dal Napoli per Pio Esposito? Poi non ci lamentiamo..."
Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Antonio Sabato. Queste le sue parole:
Cosa avresti fatto con Pio Esposito davanti a un’offerta da 45 milioni?
“Li dividevo con tutti voi (ride, ndr). Sicuramente avrei pensato a cederlo, ma ci sono due paesi come Inghilterra e Arabia che stanno drogando il mercato. I prezzi tendono tutti a salire, servirebbe calmierare questi prezzi ma c’è gente che offre tantissimo e viste le necessità delle società non si può scendere. Pensare a 45 milioni per un giovane che non ha mai giocato in Serie A è tantissimo. Non ci dobbiamo poi lamentare se i giocatori rimangono legati a contratti importanti, se vieni pagato così tanto l’ingaggio va in parallelo”.
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
