Adani: "Meret più sicuro partita dopo partita! Luperto? La sua forza è anticipare la giocata..."

In diretta a ‘Il Bar dello Sport’ su Radio CRC, è intervenuto Daniele Adani, ex difensore e commentatore per Sky Sport: “Sebastiano Esposito? A volte ci sono dei percorsi difficili da spiegare. Il talento lo vedi, poi c'è tutto il mondo delle trattative, delle scelte, del non coraggio. Anche se talento c'è e viene accompagnato dai valori, dall'impegno, a volte questi ragazzi son costretti ad uscire tardi. La perdita di Esposito deve esser considerata, dal Napoli, come una sconfitta. Dovrà ancora crescere e lasciare il segno, proprio come sta facendo. Nel silenzio di tutti i giorni devi essere bravo anche col cuore, e non solo con il talento.

Mertens? Non può esser messo in discussione il suo rendimento. Sarà necessario trovare l'accordo per far continuare questo amore. Per il Napoli è molto più importante interpretare le partite, che avere un sistema di gioco, che è unicamente un punto di partenza. E' necessario avere un'dea comune. Il Napoli ha una fisionomia particolare, che è quella del dominio, che molto spesso ottiene, aldilà del sistema di gioco usato, sia dalle scelte dei calciatori all'interno del gioco. Questa qualità non dovrebbe mai perderla.

Non credo che al giorno d'oggi debbano esserci solo 11-12 titolari e che questi titolari debbano coprire unicamente un solo ruolo. Ne è un esempio la Juventus. E' incredibile come Meret, partita dopo partita, diventi sempre più sicuro. Luperto, invece, è un giocatore di grandi letture, la sua forza è nell'anticipare la giocata e nel capire come lavorano i compagni. A volte può fare a meno dell'intervento, perché si posiziona prima, e questa è la dote più importante del difensore, che induce e orienta la scelta dell'attaccante, cambiando l'esito. Pensa nel modo in cui pensa l'attaccante, anticipandolo ”.