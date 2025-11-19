Adani non è sorpreso dallo sfogo di Conte: "Lo conosco solo così, è coerente"

Daniele Adani, ex difensore e oggi voce tecnica Rai, non si è stupito delle parole dure pronunciate da Antonio Conte dopo il ko di Bologna. Intervistato da Il Mattino, Adani ha spiegato: "Lo conosco solo così. Il suo modo di essere e i suoi valori non cambiano. Anche il linguaggio del corpo di Conte va letto nel momento: lui resta sempre se stesso e si adatta alla situazione".

Per Adani, dunque, lo sfogo del tecnico dopo una delle peggiori uscite stagionali del Napoli era quasi inevitabile. "Altrimenti non sarebbe stato Conte. La sua coerenza è figlia del momento".

L’ex difensore si è poi soffermato sulla Nazionale: "Ai playoff affronteremo due squadre inferiori, e spero che la componente psicologica non pesi sul nostro valore reale. Gattuso è serio, passionale. Mi auguro che il livello dell’avversario e l’importanza dell’evento ci mettano nelle condizioni di alzare l’attenzione".