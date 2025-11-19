Biasin bacchetta Conte: "Meno parole, più idee di calcio!"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della situazione in casa Napoli: "Conte è stato il re della sosta, suo malgrado. Oddio, suo malgrado, ha detto e fatto di tutto per finire in vetrina e a ‘sto punto è pure inutile tornare su certi concetti triti e ritriti: è fatto così, si strugge, ora è tornato a Castel Volturno e sta iniziando a rimettere ordine (anche perché la situazione in campionato e Champions non è affatto disperata come qualcuno vuole far credere).

C’è altro di cui parlare, semmai. Di campo ad esempio. Come giocheranno i campioni d’Italia orfani di De Bruyne ed Anguissa? Quello, il campo, deve tornare al centro delle discussioni, altro che palle buttate in tribuna al grido di “la squadra è morta” e “non posso fare i trapianti di cuore”. La sensazione? In assenza del camerunese il tecnico campione d’Italia punterà su un 4-3-3 con Elmas mezz’ala e una squadra di nuovo cazzutissima. Il problema? L’avversario di turno, decisamente poco morbido. La nuova Atalanta di Palladino, proprio in quanto “nuova” spera di sorprendere. Sarà un bel match".