Atta sull'interesse del Napoli: "Non ne parlo con Lucca, non so se sia vero"

Arthur Atta, uno dei calciatori che più si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese in questo inizio di stagione, è da qualche settimana accostato al Napoli in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista però, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha fatto capire di non volersi far distrarre da queste voci: “Se ne parlo con Lucca? No. Mai. L’ho salutato un giorno che era in video chiamata con Iker Bravo. Sono molto amici".

Sull'interesse del Napoli: "Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere. Quel che posso dire è che la Serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro" ha spiegato Atta.