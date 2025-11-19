“Complimenti amico”, Hojlund si congratula con McTominay dopo Scozia-Danimarca
La Scozia conquista il pass per i Mondiali del 2026 grazie a una vittoria spettacolare per 4-2 contro la Danimarca ad Hampden Park. Scott McTominay dopo tre minuti sblocca il punteggio con una rovesciata straordinaria. Nella ripresa Rasmus Hojlund riporta la Danimarca in parità su rigore, ma nel finale Tierney e McLean chiudono il match, sancendo la storica qualificazione scozzese. La Danimarca, invece, dovrà affrontare i playoff per sperare di partecipare ai Mondiali.
Al termine della partita, McTominay ha festeggiato il traguardo sui social, un risultato atteso dalla Scozia da 28 anni. Tra i messaggi di congratulazioni, spicca quello di Rasmus Hojlund, suo compagno al Napoli, che ha scritto: “Complimenti amico, ben fatto”, un gesto di fair play che sottolinea l’affetto e il rispetto reciproco tra i due giocatori.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro