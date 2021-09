Adani pazzo del Napoli: “Ha sfiorato la perfezione. Quarto gol da cineteca come ai tempi di Sarri”

Lele Adani, ex giocatore di Inter e Fiorentina ed ex commentatore "Sky", parla, intervenuto alla "Bobo TV", del Napoli di Spalletti dopo il 4-0 all’Udinese: “La partita del Napoli contro l’Udinese ha sfiorato la perfezione. Una partita incredibile con atteggiamento, proposta, coraggio, tecnica. Partita con i tempi giusti, fatta bene e dominata in lungo e in largo. Ricordatevi l’83esimo minuto perchè il quarto gol del Napoli è un gol del Napoli di Sarri. Il gol di Lozano è a mio avviso il gol collettivo migliore del campionato. Un gol da cineteca”.