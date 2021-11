Adani pazzo di Anguissa: "Non ha difetti, è il miglior acquisto dell'ultimo mercato!"

Lele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico ora per Rai Sport, si è soffermato sul Napoli nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Anguissa per rapporto qualità-prezzo è senza dubbio il miglior acquisto dell'ultimo mercato. Non è un recuperatore di palloni e basta, ma un calciatore completo in tutto. Anguissa non ha difetti, tiene la palla, copre. Ha una lucidità tattica che ha stupito tutti".