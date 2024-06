Adani pazzo di Conte: “Quando giocatori vomiteranno e zoppicheranno capirete…”

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, l'opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha commentato così in un videomessaggio sui propri canali social.

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, l'opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha commentato così in un videomessaggio sui propri canali social: "Quando i primi giorni di ritiro vi arriveranno notizie di calciatori che vomiteranno, che si inginocchieranno stramaledicendo il giorno in cui hanno firmato il loro contratto, si sveglieranno di notte con i brividi per la fatica, cammineranno zoppi per il dolore, imprecheranno, bestemmiando in qualunque lingua, aramaico compreso, allora avrete una minima percezione della presenza di Antonio Conte.

E’ sinonimo di successo? No, però è segno di rispetto, di merito, di valore, di fatica, di primo passo verso una nuova vittoria. Benvenuti nel nuovo Napoli, viva il football!”.