Adani punge Spalletti: "Mai visto una Nazionale eliminata per la condizione fisica"

Lele Adani, ex calciatore e oggi telecronista, ha parlato a Viva El Futbol della Nazionale italiana di Luciano Spalletti: “Allora, l’analisi di Antonio (Cassano, ndr) non fa una piega dal tutti i punti di vista: è spietata, crudele, ma coerente con la sua visione. Io però penso questo: noi siamo stati brutti, bruttissimi, ma non possiamo essere solamente questi.

Ok la condizione fisica.. Ma io non ho mai visto una nazionale essere eliminata per condizione fisica. Mai nella storia. Cioè condizione fisica 9 giorni prima con la Spagna, condizione fisica nove giorni dopo con La Svizzera anche se sono stati cambiati i giocatori condizione fisica può essere un punto di partenza magari non eccelso ma nessuno mai non ha fatto un europeo per poca condizione fisica. Ma se questa nazionale, se questa Nazionale deve offrire questo, allora io ve lo dico: cioè è di nuovo in pericolo il Mondiale".