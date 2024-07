Cassano durissimo: "Spalletti non poteva far meglio, mezzi calciatori senza palle!"

vedi letture

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Viva el Futbol ha parlato della Nazionale italiana di Luciano Spalletti: "Un’altra cosa fondamentale, oltre che nelle coppe facciamo cagare, in nazionale questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto schifo: senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza palle, senza niente! In Italia si pensa a speculare a non voler giocare, eppure in panchina avevamo un genio.

Però ovviamente il mister più di questo non poteva fare, perché poi alla realtà quei mezzi giocatori che dicono sono buoni dovrebbero venir fuori e invece facciamo cagare. E poi la cosa più schifosa non è che noi siamo andati fuori perché non dimentichiamo che gli ultimi due mondiali siamo stati eliminati ai gironi senza andarci la cosa più schifosa e scandalosa è che qualche giornale si permettere di offendere offendere personalmente sia il mister che che i ragazzi con dei titoloni questi si devono vergognare".