Adani: "Raspadori? Occhio alla Juve, può fare due ruoli e c'è Giuntoli"

vedi letture

L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara Napoli-Lazio: "Per l'attacco del Napoli per ora 21 gol fatti sono pochi. Lukaku fa fatica, perde qualche palla e non la recupera, la partita quasi mai la finisce. Conte addirittura lo ha tolto nel finale con la Lazio.

Raspadori? Vi faccio una domanda: Giuntoli lo porterebbe alla Juve? La Juve ha bisogno di un giocatore lì dove ci sono grossi problemi. Raspadori in quella zona di campo saprebbe giocare. Lui può fare sia il nove che dietro la punta.

Lobotka? Il Napoli deve ancora migliorare col possesso palla. Lui è talmente avanti che gli altri devono capirlo il suo calcio.

Il Napoli sta perdendo la creatività di alcuni giocatori come Kvaratskhelia che è stato scolarizzato da Conte ma che a me piace tanto anche nell'atteggiamento. Ma ora a sinistra non ci sono più Mario Rui e Zielinski ma Olivera e McTominay che sono molto più fisici. Valeva lo stesso anche con Ghoulam, Hamsik e Insigne con Sarri. C'era un calcio nello stretto di qualità".