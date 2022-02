Adani ricorda: "L'Inter al gol di Zielinski era a -10 dal Napoli. In 2 mesi ha recuperato il gap”

Daniele Adani, ex difensore tra le altre dell'Inter ed oggi opinionista, nel corso della BoboTv ha parlato del big match tra Napoli e Inter: "L'Inter al gol di Zielinski era a -10 da Napoli e Milan. In due mesi ha colmato un gap di 17/18 punti a partire da quella partita. Sono due squadre che giocano, che non speculano. Il Napoli è fatto per difendere con la palla, l'Inter è una squadra solida. Il Napoli però gioca. Di Sanchez non parliamo neanche più, tocca agli altri parlarne“.