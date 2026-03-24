Adani: "Scudetto? Per me lo vince l'Inter, ma tutti parametri abbassati. 90' in più per capire"
Lele Adani, opinionista Rai ed ex difensore, ha parlato della lotta scudetto nel corso de 'La Domenica Sportiva': "C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay del mani di Pongracic. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa... perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti.
Per me l'Inter vincerà lo scudetto, ma mi tengo il prossimo turno: Inter-Roma e Napoli-Milan. 90 minuti in più per capire che piega prende. L'Inter ha rallentato in tutti gli aspetti: va più piano, più superficiale, meno efficace nell'area avversaria. Dopo il pareggio ha avuto due giocate con Akanji ed Esposito, meno ispirata. Tutti i parametri si sono abbassati, è un discorso di squadra. Non basta gestire. Ultimi 4 campionati ne ha vinto uno: dei tre che ha perso, a parte quello del Napoli di Spalletti, li ha persi pur essendo stata in vantaggio a poche giornate dalla fine. Nel calcio non si gestisce, deve rigenerarsi e ripartire".
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