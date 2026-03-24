Rimonta Scudetto? Di Fusco: "Difficile, ma la differenza possono farla Conte e Allegri"

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"Deve succedere quello che non è ancora successo. L'Inter ha il vantaggio di poter giocare su 2 risultati su 3 contro Roma e Como".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il Raffaele Di Fusco: "Kean e Retegui hanno lavorato benissimo finora. Pio Esposito sta in forma smagliante. Come arriva la Nazionale? È una buona Nazionale, come dice Gattuso. Oggi è il compleanno di Ruud Krol, che cambiò il modo di difendere in Italia. A differenza degli altri, lui restava a chiudere la palla bassa.

Per avvicinarsi ai numeri di reti inviolate dei due Scudetti cosa deve fare il Napoli? Serve una grande manovra difensiva. Il vero Napoli, non quello che abbiamo visto nei mesi passati, si difende attaccando. Qualcosa la sbagli. Bisogna dare importanza alle marcature preventive. Se non fai bene quelle sei fregate e noi qualche volta abbiamo fatto cilecca. Ma è vero che Conte ha cambiato tanti sistemi di gioco. Resta il rammarico di quello che sarebbe potuto essere, ma siamo lì in alta classifica. Io credo nel secondo posto, è difficile lo Scudetto.

Nel calcio non bisogna dare nulla per scontato, oltretutto ci sono Allegri e Conte che sono bravi a reggere la pressione. L'Inter ne deve perdere due o pareggiarne due. Deve succedere quello che non è ancora successo. L'Inter ha il vantaggio di poter giocare su 2 risultati su 3 contro Roma e Como. La differenza in questo finale la faranno gli allenatori. Non sappiamo Chivu come può reagire. Conte e Allegri ne hanno viste di queste situazioni. Diventerà fondamentale capire cosa trasmetterà Chivu ai suoi calciatori".