Percentuali Scudetto, prof. Trombetti fa i calcoli: "Ecco le probabilità del Napoli"

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A otto giornata dal termine, il campionato di Serie A è di fatto riaperto. La capolista Inter ha visto ridursi il largo margine che aveva a 6 e a 7 punti, rispettivamente da Milan e Napoli. L'ex Rettore della Federico II Guido Trombetti ha analizzato le possibilità di rimonta che ha il Napoli sulle pagine di oggi de Il Mattino: "Assumendo che vittoria, pareggio e sconfitta abbiano la stessa probabilità di verificarsi in ogni partita e cioè il 33,333%, la probabilità che alla fine del campionato il Napoli superi l’Inter è del 6,66% mentre 3,04% è quella che arrivino alla pari. Quindi le possibilità di scudetto che la matematica ci assegna sono molto ridotte ma non sono nulle".

Per dare più chance al Napoli, il professore Trombetti si affida alla ricerca scientifica: "G.K. Skinner e G.H. Freeman, ricercatori dell'Università del Maryland, hanno pubblicato su Journal of applied statistics un lavoro dal titolo “Soccer matches as experiments: how often does the ‘best’ team win?”. Attraverso un’accurata analisi statistica gli autori ricavano che in un torneo la probabilità che non vinca la squadra più forte è del 78%".