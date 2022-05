Addio Insigne, Corbo: "ADL ha fatto prevalere la logica, conta ciò che puoi dare non quanto fatto"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Insigne tutto si è svolto secondo una logica. Nei primi giorni di gennaio c'era stato un equivoco quando si parlava del rinnovo di contratto, la logica invece è finita per prevalere. Insigne pensava di poter guadagnare in Italia molto di più, pensando a quello che era diventato e quello che era. Dall'altro lato c'era un presidente che al di là della riconoscenza doveva fare i conti e rispettare il bilancio. I calciatori che sono a fine carriera non valgono per quello che hanno fatto ma per quello che possono dare da domani".