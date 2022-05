Addio Insigne, il messaggio di Callejon: “E la bandiera di Napoli e lo sarà fino alla fine”

Tra gli ex compagni che hanno voluto omaggiare Insigne anche José Maria Callejon.

Per la sfida di domani contro il Genoa, ultima gara in casa di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli, sui maxischermi del Maradona ci saranno dei messaggi di ex azzurri per il capitano. Tra gli ex compagni che hanno voluto omaggiare Insigne anche José Maria Callejon. Di seguito le parole dello spagnolo apparse in anteprima su DAZN: "Lui è una bandiera del Napoli, lo sarà fino alla fine. Speriamo che la sua ultima al Maradona sia per lui bella ed emozionante“.