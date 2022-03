ADL, addio al Napoli per il Bari? Ventura: “Non mi sorprenderei più di tanto”

“Non mi sorprenderei più di tanto. Non è facile però non mi sorprenderebbe. Bari è una piazza che in A ha potenzialità enormi”.

TuttoNapoli.net © foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com L’ex allenatore, tra le altre, di Cagliari, Napoli e della Nazionale, Gian Piero Ventura, ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Il suo ex Bari va verso la B. De Laurentiis dovrà scegliere tra Napoli e Bari.

“La Famiglia De Laurentiis dovrà fare una scelta, spero dia un’ulteriore mano a questa società. La Serie B è un piccolo passo verso il futuro. La situazione non è certo facile. Bari però ha fame di calcio”.. Verosimile pensare ad un addio di ADL al Napoli?

“Non mi sorprenderei più di tanto. Non è facile però non mi sorprenderebbe. Bari è una piazza che in A ha potenzialità enormi”.